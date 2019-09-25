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Rektör’den sıcak karşılama

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Rektör’den sıcak karşılama
2019-2020 akademik yılının başlaması ile birlikte Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünde tatlı bir telaş yaşanıyor. Eğitim birimlerince düzenlenen oryantasyon programlarına katılım gösteren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Yeni akademik yıl ile birlikte tekrar öğrencilerimize kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Biz, onlar için varız. Sevgili öğrencilerimize eğitim öğretimin yanında; üniversitemizdeki kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerden de yararlanmalarını tavsiye ediyorum. 2019-2020 akademik yılının tüm öğrencilerimize, üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Budak, öğrencilere ve çalışanlara Muharrem ayı dolayısı ile aşure ikramında bulundu.
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Rektör’den sıcak karşılama
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