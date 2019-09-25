Sarayköy’ü resmediyor

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Sarayköy ilçesinde yasamını sürdüren 64 yasındaki mimar Orhan Güler, emekli olduktan sonra yerlestigi memleketini sokak sokak tablolara yansıttı. Istanbul'da mimarlık yaptıktan sonra memleketi Sarayköy'e dönen ve çocuklugunun geçtigi sokakları resmetmeye baslayan Güler, 11 yılda 128 suluboya tablo ortaya koydu. Çocukluk hayali olan ressamlıgı hayata geçirmenin mutlulugunu yasadıgını belirten Güler, "Gözlerimi Sarayköy'de açtım, hayalim ressam olmaktı. Ama mimar oldum. Ressamlık aklımdan hiç çıkmadı. Mimar oldugum için is hayatımda proje çizmekten resme çok fazla vaktim kalmıyordu. Emekli olduktan sonra kendimi resme verdim. Eski Sarayköy'ü bilmek isteyenler için güzel bir arsiv olusturdum" dedi.