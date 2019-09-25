Torbalı’da beyaz altın hasadı

BUGÜN NELER OLDU

70-80 bin civarında pamuk üreticisi olduğu, bu üreticilerin 20 bininin Ege Bölgesi'nde bulunduğu tahmin ediliyor. Beyaz altın olarak anılan pamuğun hasadı, Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir'in Torbalı ilçesinde de başladı. 50 bin dekar alanda 492 pamuk üreticisi, prim ve teşviklerin artırılması ve fiyatların aşağı çekilmesi temennisinde bulundu. Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Torbalı Ovası'nda 50 bin dekar ekilmiş pamuk arazisi olduğunu belirterek, "İlk hasadımız başladı. Biz 2 ay zarfında pamukların hepsini hasat edeceğiz" dedi. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise bu sene pamuktan umutlu olduklarını söyledi.