Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Torbalı’da beyaz altın hasadı

Torbalı’da beyaz altın hasadı

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Torbalı’da beyaz altın hasadı
TÜRKİYE'DE 70-80 bin civarında pamuk üreticisi olduğu, bu üreticilerin 20 bininin Ege Bölgesi'nde bulunduğu tahmin ediliyor. Beyaz altın olarak anılan pamuğun hasadı, Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir'in Torbalı ilçesinde de başladı. 50 bin dekar alanda 492 pamuk üreticisi, prim ve teşviklerin artırılması ve fiyatların aşağı çekilmesi temennisinde bulundu. Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Torbalı Ovası'nda 50 bin dekar ekilmiş pamuk arazisi olduğunu belirterek, "İlk hasadımız başladı. Biz 2 ay zarfında pamukların hepsini hasat edeceğiz" dedi. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise bu sene pamuktan umutlu olduklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Torbalı’da beyaz altın hasadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN