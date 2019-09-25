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Yasin’in bileti kesildi

Göztepe’de Tamer Tuna’nın gelmesiyle gözden düşen tecrübeli oyuncunun ara transferde gitmesine kesin gözüyle bakılıyor

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Yasin’in bileti kesildi
GÖZTEPE'DE Yasin Öztekin devri kapanıyor. Geçen sezon başında G.Saray'dan transfer olan ve attığı 8 gol 3 asistle devre arasında Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Yasin, Tamer Tuna'nın takıma gelmesiyle kendini yedek kulübesinde buldu. Yeni sezonda da gözden iyice düşen Yasin'in kadro dışı kalması gündeme geldi. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Tuna'nın gözden çıkardığı Yasin'in devre arasında takımda kesin olarak gönderilmesi bekleniyor. Sarıkırmızılılarda G.Saray'dan gelen Eren de hayal kırıklığı yarattı.
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Yasin’in bileti kesildi
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