Yasin’in bileti kesildi

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE'DE Yasin Öztekin devri kapanıyor. Geçen sezon başında G.Saray'dan transfer olan ve attığı 8 gol 3 asistle devre arasında Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Yasin,Yeni sezonda da gözden iyice düşen Yasin'in kadro dışı kalması gündeme geldi.Sarıkırmızılılarda G.Saray'dan gelen Eren de hayal kırıklığı yarattı.