Ahbap üyelerı Nida’ya moral verdi

BUGÜN NELER OLDU

ilçesinde yaşayan Özkan ve Gülcan Karadal çiftinin çocuğu 16 yaşındaki Nida'ya 5 ay önce ses kısılması şikayetiyle gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi'nde "Non-Hodgkin Lenfoma" kanseri teşhisi kondu. Hastanede 4 aydır kemoterapi tedavisi gören Nida Karadal'ı Ahbap Derneği'nin Başkanı Haluk Levent'in ardından derneğin İzmir gönülleri ziyaret etti. Karadal'ın kaldığı odaya Haluk Levent ve sanatçı Edis'in maskelerini takarak giren gönüllüler, bir süre Nida ve annesi Gülcan Karadal ile sohbet etti. Grup, Nida'ya üzerinde hayranı olduğu Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'ın resminin bulunduğu tişört hediye etti, sanatçı Murat Dalkılıç'ın telefonla gönderdiği mesajı izletti. Ahbap İzmir İnsanlık Çalışma Grubu Başkanı Enes Ceylan, "Nida ve tüm hasta çocukların yanında olarak moral vermeye devam edeceğiz" dedi.