Akigo kupada sahne alıyor

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 2018'de mutlu sona ulaşın, son 2 yılın finalisti Akhisarspor, bu sezon kupa serüvenine bugün Bayburt Özel İdarespor'u ağırlayacağı maçla başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesi saat 18.30'da başlayacak.
Rakibini mağlup eden taraf, kupada yoluna devam edecek. TFF 1'inci Lig'de 5 haftada topladığı 10 puanla şampiyonluk yarışında zirve ortağı olan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kupada da yine iddialı olduklarını söyledi. Altıparmak, "Kupanın olduğu her yerde Akhisarspor o kupayı almak için yarışır. Kupada bu yıl ilk maça çıkacağız. Az süre alan arkadaşlarımız var, onlara daha fazla süre vereceğiz"
dedi.
TRİBÜNLER DOLMALI
Takımın gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıparmak, "Bir sistemimiz var ve o sisteme kim olursa olsun sadık kalacağız. İnşallah kazanıp turu geçeceğiz, ondan sonra da ligdeki Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için artık ligde her maç final, her maç çok zor.
Geçen hafta gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Takımın şampiyonluk havasına girmesi beni mutlu eden şeylerdi. Şampiyonluğa oynayan takımın taraftarı stadı doldurmalı. İnşallah biz maçları kazandıkça stat da dolacak" diye konuştu.