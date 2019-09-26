Akigo kupada sahne alıyor

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 2018'de mutlu sona ulaşın, son 2 yılın finalisti Akhisarspor, bu sezon kupa serüvenine bugün Bayburt Özel İdarespor'u ağırlayacağı maçla başlayacak.Rakibini mağlup eden taraf, kupada yoluna devam edecek. TFF 1'inci Lig'de 5 haftada topladığı 10 puanla şampiyonluk yarışında zirve ortağı olan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kupada da yine iddialı olduklarını söyledi. Altıparmak,dedi.Takımın gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıparmak, "Bir sistemimiz var ve o sisteme kim olursa olsun sadık kalacağız. İnşallah kazanıp turu geçeceğiz, ondan sonra da ligdeki Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacağız.Geçen hafta gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Takımın şampiyonluk havasına girmesi beni mutlu eden şeylerdi. Şampiyonluğa oynayan takımın taraftarı stadı doldurmalı. İnşallah biz maçları kazandıkça stat da dolacak" diye konuştu.