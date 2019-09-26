Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altay lige döndü

Altay lige döndü

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Altay lige döndü
ZIRAAT Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında deplasmanda BAL ekibi Mardin Büyükşehir Başakspor'u normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek tur atlayan Altay, gözünü lige çevirdi. Yedek ve genç oyuncularla çıktıkları maçta sayısız fırsata giren siyah-beyazlı ekipte, kurmaylar ortaya konan futboldan memnun olduğunu belirtti. Cumartesi günü TFF 1. Lig'de Adanaspor ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan İzmir ekibi, bu maçtan 3 puanı almak istiyor. Siyah-beyazlıların, Adana ekibiyle tarihindeki 58. randevu olacak. Geride kalan 58 maçın 21'in Altay kazandı, 21 maç beraberlikle sonuçlandı. 15 müsabakada ise Adanaspor sahadan üç puanla ayrıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay lige döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN