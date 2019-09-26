Altay lige döndü

ZIRAAT
Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında deplasmanda BAL ekibi Mardin Büyükşehir Başakspor'u normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek tur atlayan Altay, gözünü lige çevirdi. Yedek ve genç oyuncularla çıktıkları maçta sayısız fırsata giren siyah-beyazlı ekipte, kurmaylar ortaya konan futboldan memnun olduğunu belirtti. Cumartesi günü TFF 1. Lig'de Adanaspor ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan İzmir ekibi, bu maçtan 3 puanı almak istiyor.
Siyah-beyazlıların, Adana ekibiyle tarihindeki 58. randevu olacak. Geride kalan 58 maçın 21'in Altay kazandı, 21 maç beraberlikle sonuçlandı. 15 müsabakada ise Adanaspor sahadan üç puanla ayrıldı.