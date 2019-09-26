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Başkan Demirezen’den tasarruf tedbirleri

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Başkan Demirezen’den tasarruf tedbirleri
BAYINDIR Belediye Başkanı Uğur Demirezen, görevi devraldığı günden bu yana belediyeye ait makam aracı yerine kredi çekerek aldığı kendi arabasını kullandığı öğrenildi. Başkan Demirezen, belediyeye ait 11 kiralık arabadan 4 aracın sözleşmesini de tasarruf etmek adına feshettiğini ifade etti. Belediyeye ait 7 aracın müdürlükler tarafından sadece iş gereği kullanıldığını ifade eden Demirezen, "50 milyon borçla devraldığımız belediyede o kadar lüks makam aracına binmeye gönlüm razı olmadı. Kiralık 11 araç vardı 4 aracın da sözleşmesini feshettim" dedi. Belediye bünyesindeki araçların şahsi olarak kullanılmadığını sadece resmi hizmete mahsus olduğunu vurgulayan Demirezen, "7 araba var şu an ve bu araçlar şahsi hizmet için kesinlikle kullanılmıyor. Bir kişiye arabayı verip bırakmıyoruz" dedi.
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Başkan Demirezen’den tasarruf tedbirleri
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