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Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor
TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hayata geçirdiği GES projesi kapsamında İzmir'deki Basmane Tren Garı'nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatması yapıldı. Kaplama yapılan alana güneş panelleri monte edilerek 70,2 kw'lık güneş enerji santrali kuruldu. Bu sistemle beraber aylık 12 bin liralık kazanç sağlanarak garın toplam elektrik gideri karşılanıyor. Vatandaşlar da sistemi faydalı bulduklarını belirterek, Türkiye'nin güneş ışığı açısından zengin olduğunu ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını beklediklerini söyledi.
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Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor
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