Bergama’ya 500 kişi kapasiteli yurt müjdesi

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Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulları'nda 2200 öğrencinin eğitim gördüğü Bergama'daki öğrencilerin yurt sorununun çözülmesi için düğmeye basıldı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini söyleyerek "Gençler için yılların sorunu olan öğrenci yurdunu Bergama'ya kazandırarak onlar için sıcak bir yuva sağlamış olacağız. Bundan sonraki hedefimiz ilçemize bir fakülte kazandırmak" dedi.İlçede her geçen yıl öğrenci sayısının arttığının altını çizen Başkan Koştu, "Yurdun ihale süreci tamamlandı ve inşaat aşamasına gelindi. 500 öğrenci kardeşimize yuva olacak yurdumuzu 2020 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Sosyal ve Kültürel aktivitelere uygun, konforlu bir yurt inşa edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımız, yurtta konaklayan öğrencilerimizin ve ailelerinin huzuru için titizlikle çalışıyor. Bergama'daki genç kardeşlerimizin bir sorununa daha çare bulmanın, eğitim konusundaki sıkıntıların birini daha çözüme kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Eğitim ile ilgili bir sonraki hedefimiz ilçemize bir fakülte kazandırmak" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, "İhalesi yapılan yurtlarımız, başka şehirlerden İzmirimiz'e gelen öğrenci arkadaşlarımızın konforunu ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla inşa edilecektir" dedi.