Buca Cezaevi’ni birlikte kaldıralım

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Cezaevi'nin kaldırılması ve kent sakinlerinin ortak kullanımına açılmasının oldukça önemli olduğunu belirtti. Buca'da bir dizi programa katılan Kaya, Menderes Caddesi'nde esnaf ziyaretleri yaptı, partisinin ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu. Cezaevi bölgesindeki esnafları tek tek dinleyen Kaya, şehrin merkezindeki Buca Cezaevi'nin fiziki ömrünü tamamladığı ve artık taşınması gerektiği yönünde bir konsensüs oluştuğunu söyledi.Kent içindeki bu önemli alanın, başta Bucalılar olmak üzere İzmir halkının kullanımına açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Kaya, cezaevi kaldırıldıktan sonra ortaya çıkacak alanda ise yeşil bir doku yaratılması gerektiğini ifade etti. Süreçte Buca Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütebileceklerinin de altını çizen Kaya, "İzmir'in göbeğinde, komple arsa alanı 73 bin 924 metrekare olan devasa bir yerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı var, şehirlerimizin her noktasında yeşil alan miktarını artırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu noktada Buca Cezaevi'nin bulunduğu alanda, insanların soluklanacağı bir yeşil doku ortaya çıkartılabilir. İzmir'in kalbindeki bu bölge, İzmirliler'in nefes aldığı bir alan haline getirilebilir. Bunun için Buca Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütebiliriz" dedi. Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla birlikte Buca'nın kangren haline gelmiş trafik sorununa da önemli bir neşter vurulacağını belirten Kaya, "Cezaevinin taşınması, Buca'mızın en önemli sorunlarının başında gelen trafik sorununun da çözülmesine katkı sağlayacaktır. Buca trafiğini rahatlatacak projeler böylelikle kolayca hayata geçirilebilecek. Burası için son yerel seçimde partimizin Buca Belediye Başkan adayı olan Sayın Mustafa Arslan'ın da hazırladığı güzel bir proje var. Onun üzerinde de çalışılabilir. Ortak akıl ile hareket edelim. Buca için, İzmir için güzel ve faydalı olan neyse onu yapalım" sözlerini sarf etti.Söz konusu meseleyle ilgili olarak, Buca'nın CHP'li Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte çalışabileceklerini de sözlerine ekleyen Kaya, "Siyasi olarak farklı görüş ve duruşa sahip olabiliriz. Ancak yaşadığımız kentin ve hemşehrilerimizin faydası söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini göstereceğimize inanıyorum. Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın bize bir öğüdü var. Bizim için siyaset, millete hizmettir, gerisi teferruattır. Mesele İzmir olduğunda, mesele İzmirli hemşehrilerimiz olduğunda biz tüm farklılıkları bir kenarıya bırakır, yapılacak olan işe bakarız" şeklinde konuştu.