Horoz kupaya da çok farklı başladı

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üper Lig'e fırtına gibi başlayan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 2'nci Lig ekibi Hacettepe'yi 4-0 yenmeyi başardı.
Denizlispor, ilk yarıyı 8. dakikada Oscar Estupinan'ın golü ile 1-0 önde kapattı.
50. dakikada Recep Niyaz penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 72. dakikada Olcay Şahan'ın asistiyle Oscar bir kez daha sahneye çıktı.
Maçın skorunu ise 77. dakikada kendi kalesine gol atan Ali Eren belirledi.
Yukatel Denizlispor karşılaşmayı 4-0 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi.