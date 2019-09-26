İlk ve tek oto ekspertiz okulu

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Valisi Yazıcı, Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulunarak, öğrencilerin hazırlamış oldukları projeleri, çalışmaları ve okul bünyesinde bulunan atölyeleri inceledi. Türkiye'nin ilk ve tek oto test ve ekspertiz üzerine eğitim veren lisesi Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sunduğu kaliteli eğitim sayesinde öğrencilerine mezun olduklarında iş bulmalarında büyük kolaylık sağlıyor. Vali Yazıcı ziyarette yaptığı açıklamada, teknik ve mesleki liselerin önemine işaret ederek, bu liselerin iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanın yetişmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.