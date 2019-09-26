İş bulamayınca azmetti kilo verdi

BUGÜN NELER OLDU

Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nden bir yıl önce mezun olan 21 yaşındaki Hatice Uyanık, aşırı kilosu nedeniyle özgüven eksikliği yaşadı. Uyanık, 5 ay önce Yunusemre Belediyesi'nin Yeni Mahalle'deki ücretsiz fitness kursuna kayıt oldu. Sporla birlikte yürüttüğü beslenme programıyla her geçen gün zayıflayan Uyanık, 5 ayda toplam 25 kilo vererek hedeflediği 60 kiloya düştü. Uyanık artık sıranın hayalini kurduğu tıbbi sekreterlik işi için birkaç farklı yere iş başvurusu yapmak olduğunu söyledi. İşinde dış görünüşün önemli olduğunu belirten Hatice Uyanık, "Kilo vermek istediğinizi kafanıza koyduysanız, yola çıkın ve asla pes etmeyin. Spora ve yediklerinize dikkat etmeyi, asla bırakmayın. Basit bir şey yapmıyorsunuz. Yeme alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız değişiyor. Bunları bir şekilde oturtmak zorundasınız. Bunlar benim için kolay olmadı. Ama şu an severek yapıyorum" dedi.