İZKA’da fırsatlar devam ediyor

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İZKA İnşaat, izmir'de Park Yaşam Mavişehir ve Park Yaşam Ataşehir projelerinden sonra Park Yaşam Santorini projesi ile bölgeye değer katmaya devam ediyor. İhtiyaca yönelik, yirmi bir dönüm peyzaj alanıyla Çiğli nin körfez manzaralı, en temiz havasına sahip lokasyonunda yükseliyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 95'lik kısmının bittiği projede, 2020 yılı Haziran ayında ilk etabın teslimleri yapılacak. Projede 5 ayrı tip dairenin örnek daireleri hazırlanmış durumda ve ziyaret edilebiliyor. Park Yaşam Santorini İzmir, projesi 34.190 m2 alana sahip olup, 522 adet 1+1-2+1-3+1-3+2 -4+1 konut ve 17 adet Santorini Taş Evlerinden oluşuyor.Lansmanda Park Yaşam Ataşehir'den ev alanlaın yüzde 105 kar elde ettiğini belirten İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Y. Mimar Azat Yeşil, "Park Yaşam Santorini Projesi de alıcılarına kazandırmayı hedefliyor. Park Yaşam Santorini İnşaat maliyetindeki artışlara inat uygun fiyat, yüksek kaliteyle yatırımcılarına kolaylık sağlıyor. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada gibi farklı ülkelerde yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Park Yaşam Santorini'den ev sahibi oldu. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeye dünya üzerinde yer alan Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi" dedi. Anlaşmalı banka garantörlüğünde konut kredisi kullanılan projede ev almak isteyenlere çok cazip ödeme alternatifleri sunuluyor.Yeşil, "Kredi faiz oranlarının düşmesi alıcıya avantaj sağlamıştır. Çünkü konut alıcısı yüksek faizlerden dolayı alımlarını erteliyor, faizlerin düşmesini bekliyordu. Konut kredilerindeki faiz oranlarının düşürülmesi piyasanın beklediği bir karardı" diye konuştu. Şehrin kalabalığında sakinliğini koruyan ve mahalle konsepti ile yarattığı sıcacık ortamıyla insanların bir araya gelip sosyalleşebileceği alanların dikkat çektiği projede "Mahallede yaşam var" havası yoğun bir şekilde hissedilecek. Projede özel olarak tasarlanan dinlenme alanları, kamelyalar ve çocukların bisiklet sürebileceği özel bir meydan, açık, kapalı yüzme havuzu, 7/24 güvenlik sistemi, otopark, market alanı, kapalı ve açık spor tesisi gibi ayrıcalıklı sosyal olanaklar bulunuyor. Park Yaşam Santorini, Karşıyaka' ya, Mavişehir'e yalnızca 10 dakika mesafede bulunuyor.