İzmir’de Milli Mücadele Sergisi görücüye çıktı

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Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan 'İlk Adımdan Kuruluşa' Milli Mücadele Karma Sergisi, İzmir'de ziyarete açıldı. 19 Mayıs 1919'da başlayan ve İzmir'in kurtuluşuna kadar geçen süreci doğru güvenilir bilgi ve belgelerle anlatmayı amaçlayan 'İlk Adımdan Kuruluşa' Milli Mücadele Sergisi Kültürpark Sanat Galerisinde İzmirlilerle buluştu. Açılışa Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İzmir Samsunlu İşadamları Derneği (İZSAİADER) Başkanı Kemal Sümer, iş adamları, öğrenci ve veliler katıldı. Sergide en dikkat çeken parça Kastamonulu Şerife Bacı'nın akrabasına ait olduğu öne sürülen gelinlik oldu.