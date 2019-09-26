Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karşıyaka Toros’un yerine Soner Tolungüç ile anlaştı

Karşıyaka Toros’un yerine Soner Tolungüç ile anlaştı

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Karşıyaka Toros’un yerine Soner Tolungüç ile anlaştı
KARŞIYAKA'DA yolların ayrıldığı Mesut Toros'un yerine yönetim Soner Tolungüç ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpte hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapan tecrübeli teknik adam tekrar yeşil-kırmızılı kulüpte görev alacağından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Tolungüç, "Karşıyaka ile farklı bir bağım var. Bu anlatılması zor bir sevgi. Bu armaya, camiaya, kulübü ve taraftara büyük sevgi ve saygı duyuyorum. Bu renklere gönül verenlerle aynı heyecan ve sevgiyi hissediyorum armaya karşı" dedi. Yeşil-kırmızı ekipte eski takım kaptanları ve teknik direktörü Atilla Güneş'in de sportif direktör olarak kulübe geri dönmesi bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka Toros’un yerine Soner Tolungüç ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN