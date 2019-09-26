Karşıyaka Toros’un yerine Soner Tolungüç ile anlaştı

BUGÜN NELER OLDU

KARŞIYAKA'DA yolların ayrıldığı Mesut Toros'un yerine yönetim Soner Tolungüç ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpte hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapan tecrübeli teknik adam tekrar yeşil-kırmızılı kulüpte görev alacağından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Tolungüç, "Karşıyaka ile farklı bir bağım var. Bu anlatılması zor bir sevgi. Bu armaya, camiaya, kulübü ve taraftara büyük sevgi ve saygı duyuyorum. Bu renklere gönül verenlerle aynı heyecan ve sevgiyi hissediyorum armaya karşı" dedi. Yeşil-kırmızı ekipte eski takım kaptanları ve teknik direktörü Atilla Güneş'in de sportif direktör olarak kulübe geri dönmesi bekleniyor.