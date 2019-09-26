Penaltı kurtarmak hayat kurtarmak gibi

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üper Lig'de üst üste 3 maçta 3 penaltı kurtaran Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stackhowiak, takımın durumu ve kendi performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray, Antalya ve Göztepe karşılaşmalarında 3 penaltı da rakiplerine izin vermeyen ve şu anda Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan 32 yaşındaki file bekçisi, uzun yıllar Türkiye'de forma giymek istediğini söyledi. Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılaşmasında Aatif Chahechouhe ve Göztepe müsabakasında da Soner Aydoğdu'nun kullandığı penaltı atışını kurtaran Stackhowiak, 5 haftada kalesinde sadece 2 gol gördü.Türkiye'de önce 1. Lig'de futbol oynadığını dile getiren Stackhowiak, şöyle konuştu: "Süper Lig'e çıktıktan sonra çok çalıştım.Eğer o penaltıları kurtarmasaydım belki istediğimiz puanları toplayamayacaktık. Penaltı kurtarmak hayat kurtarmaya benziyor çünkü maçın en kırılma anını yaşıyorsunuz. Rakibinizin yüzde yüz gol atabileceği bir durumla karşı karşıyasınız.Kurtardığınızda da kahramanlaşıyorsunuz."Kadrosu yeni oluşan bir kulüp olduklarını ancak buna rağmen takımdaki arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını dile getiren Stackhowiak, her maça kazanmak için çıktıklarını vurguladı. Ligde adım adım yol alacaklarını ifade eden Stackhowiak,diye konuştu.