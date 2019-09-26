Rodoplu: Ev çocuklar için tuzak dolu

BUGÜN NELER OLDU

Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan araştırmada, çocukluk kazalarının yüzde 70-75'inin ev ve evin çevresinde gerçekleştiği belirtti. Aynı zamanda bu kazaların yüzde 58'inin ebeveynlerin yanında gerçekleştiği açıklandı. Ailelerin ev içinde kesikler, suda boğulma, düşme ve çarpma, elektrik çarpması, yanık gibi durumların oluşmaması için alması gereken önlemleri anlatan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, her yıl ev kazalarına bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısının giderek arttığını söyledi. Kaynar sular, sabitlenmeyen eşyalar, açık unutulan pencereler ve yutulan boncuklara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ülkümen Rodoplu, evde prizlerin kapaklı olması, ocakların arka kısımlarının kullanılması ve su dolu kovaların etrafta bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, aileleri uyardı.Çocukları evin içinde birçok tehlikenin beklediğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "Evin içi birçok tuzakla dolu. Evin içindeki bu tuzaklara karşı da anne ve babanın detaylıca evin içine bakması gerekiyor. Tehlikeleri tespit etmesi gerekiyor. Aileler kırık, çıkık, kesiler, yanık, elektrik çarpması, suda boğulma ve zehirlenmeye dikkat etmeliler. İlaçlar kilitli dolaplarda saklanmalı. Ocağın arka bölümleri kullanılmalı. Camlar kapalı olmalı" dedi.