Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Rodoplu: Ev çocuklar için tuzak dolu

Rodoplu: Ev çocuklar için tuzak dolu

Çocukluk çağındaki kazalarının yüzde 75’i evde yaşanıyor. Evde alınan önlemler kazaları önlüyor

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Rodoplu: Ev çocuklar için tuzak dolu
TÜRKIYE Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan araştırmada, çocukluk kazalarının yüzde 70-75'inin ev ve evin çevresinde gerçekleştiği belirtti. Aynı zamanda bu kazaların yüzde 58'inin ebeveynlerin yanında gerçekleştiği açıklandı. Ailelerin ev içinde kesikler, suda boğulma, düşme ve çarpma, elektrik çarpması, yanık gibi durumların oluşmaması için alması gereken önlemleri anlatan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, her yıl ev kazalarına bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısının giderek arttığını söyledi. Kaynar sular, sabitlenmeyen eşyalar, açık unutulan pencereler ve yutulan boncuklara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ülkümen Rodoplu, evde prizlerin kapaklı olması, ocakların arka kısımlarının kullanılması ve su dolu kovaların etrafta bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, aileleri uyardı.

TEHLİKE ÇOK FAZLA
Çocukları evin içinde birçok tehlikenin beklediğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "Evin içi birçok tuzakla dolu. Evin içindeki bu tuzaklara karşı da anne ve babanın detaylıca evin içine bakması gerekiyor. Tehlikeleri tespit etmesi gerekiyor. Aileler kırık, çıkık, kesiler, yanık, elektrik çarpması, suda boğulma ve zehirlenmeye dikkat etmeliler. İlaçlar kilitli dolaplarda saklanmalı. Ocağın arka bölümleri kullanılmalı. Camlar kapalı olmalı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rodoplu: Ev çocuklar için tuzak dolu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN