Salihli’de taraftardan çağrı

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'NIN Salihli ilçesindeki 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor'a destek çağrısında bulundu. Ligin ilk haftasında oynanan Sandıklıspor karşısına, Salihli Belediyespor'un 15 gün önce kurulan takım ile çıktığını belirten Karahan "Bu takım iyi takım" diyerek şunları söyledi: "İlk maçımızı Sandıklıspor ile oynadık, evet eksiklerimiz var, keşke imkanlarımız olsa da bir forvet, bir orta saha ya takviye yapabilsek. Şu an sıkıştığımız an sazı eline alacak iki adam. Ya nasip ama şuna inanın, takım son yıllarda kurulan kalbi çapraz atmayan pırıl pırıl gençlerden oluşuyor. Bu takıma sahip çıkalım. Gelin birlik olalım, gelin tek yürek olalım, bu takımın peşinde koşalım" dedi.