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Sulama kanalında korkutan kirlilik

Foça ve Menemen’de balıkların öldüğü ve kirliliğin devam ettiği sulama kanalında, yetkililer numune aldı

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Sulama kanalında korkutan kirlilik
FOÇA'NIN kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile Menemen'deki sulama kanallarında, geçen 17 Eylül'de kirlilik ve toplu balık ölümleri görüldü. Başta sazan olmak üzere tatlı su balığı ölümlerinin daha çok kanal kapaklarının bulunduğu noktalarda yoğunlaştığı dikkati çekti. Üyelerin ihbarı üzerine kanalda inceleme yapıp, durumun ciddiyetini yerinde gören Foça Zeytinyağı Kooperatifi ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Yüksektepe, yetkililerden acil önlem almalarını istedi. Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bölgede araştırma yapıp, kanaldaki su ve telef olan balıklardan incelenmek üzere numune aldı. İncelemelerin halen sürdüğü bildirildi. Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçinin tarlalarını ekebilmek için yağmurun yağmasını beklediğini söyledi.
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Sulama kanalında korkutan kirlilik
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