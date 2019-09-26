Yazlık evlere kışlık bakımı

BUGÜN NELER OLDU

aylarının geride kalmasıyla birlikte tatillerini yazlık evlerinde geçirenler kışlık evlerine dönmeye başladı. Uzmanlar, konut sahiplerini bir dahaki yaz başında kötü bir sürprizle karşılaşmamaları için uyarıyor. Evinizi rutubet, küf ve mantardan korumak ve bıraktığınız gibi bulmak için bazı önlemler alabilirsiniz. İzmir Ticaret Odası 67 No'lu İnşaat Yapım ve Onarım Grubu Meclis Üyesi İslam Yıldırım, "Yağmur suyu iniş boruları ve çatı olukları kontrol edilmeli. Yağmur suyu dış cepheyi deforme eder. Hatta iç cephede boya ve alçı kabarmalarına neden olur. Denizin yakınında olan meskenlerde panjurun kullanılmasını kesinlikle öneriyoruz. Panjurlar kesinlikle kapatılmalı. İç cephelerde mat boyaları tercih etmelerini öneriyoruz. Mutfak dolaplarının kapakları açık bırakılmamalı. Mutfak ve banyodaki giderler tıkaçlarla tıkanmalı" dedi.