AK Partili eski ilçe başkanına saldırı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Menemen İlçe Başkanı İdris Akkoyun'un muhasebecilik yaptığı iş yerinin camları, geçtiğimiz gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla kırıldı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde incelemede bulundu, çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Akkoyun, "İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemelerini yaptı. Kendini bilmez birkaç kişinin yaptığı bu tür saldırılar bizi yıldıramaz ve yolumuzdan alıkoyamaz" dedi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel ise yapılan saldırıyı nefretle kınadıklarını ifade etti. Yüksel, olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.