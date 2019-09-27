Başkan Uygur’a iki dava birden

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31 Mart Yerel seçimlerinde Torbalı Belediye Başkanı seçilen CHP'li İsmail Uygur'a yargıdan kötü haber geldi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında Uygur hakkında biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten diğeri de kamu görevinin usulsüz işletilmesi iddiası ile Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesinde iki ayrı dava açıldı. Toplam 6 yıla kadar hapis cezası istenen CHP'li Uygur, 31 Mart yerel seçimleri sonrası mazbatasını almak için ilçe seçim kuruluna gitmiş buradan dönüşte belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı, o süreçte Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile Uygur hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ardından da olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. CHP'li Uygur hakkında bir süredir devam eden savcılık soruşturması geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Uygur hakkında, TCK'nın 299. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanına hakaretten Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 4 yıla kadar hapsi istenen Uygur, 24 Ekim'de bu suçtan hakim karşısına çıkacak.Uygur, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ilçe seçim kurulundan mazbatasını almadan Torbalı Belediyesine gitmiş burada başkanlık makamında partililerden ve vatandaşlardan gelen tebrikleri kabul etmişti. Uygur yine aynı gün belediye zabıtası ile birlikte henüz belediye başkanlığı resmiyet kazanmamış olmasına rağmen Atatürk anıtına çelenk koymuştu. Olayın basına yansıması üzerine İzmir Valiliği iddialarla ilgili soruşturma başlatmış, yürütülen soruşturma sonucunda da Uygur hakkında Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu görevinin usulsüz işletilmesi iddiası ile dava açılmıştı. Bu davadan da 2 yıla kadar hapis cezası istenen Uygur'un bu suçtan ilk duruşması 24 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Hukukçular Uygur'un yargılandığı davalardan 1 yıl ya da üzeri ceza alması durumunda belediye başkanlığı koltuğunu kaybedebileceğini, İçişleri Bakanlığı'nın Uygur'u görevden alabileceğini belirtti. Şimdi tüm gözler Uygur'un yargılandığı davalara çevrildi.Yerel seçim sonuçlarına göre Torbalı'da bir dönem aradan sonra üçüncü dönem başkanlık koltuğuna oturan Uygur, mazbatasını alır almaz neşteri belediye bürokratlarına vurmuş çok sayıda bürokratı görevinden almıştı. Uygur son olarak üniversitede okuyan oğlunu belediye şirketi TORBEL A.Ş'ye genel müdür yardımcısı olarak atamış, gelen tepkiler üzerine oğlu istifa etmek zorunda kalmıştı.