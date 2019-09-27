Cani baba için müebbet istendi

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz şubat ayında İnönü Caddesi'nde Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli içki içen babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı. Alkollü olan Sertaç Özgizler, oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Tutuklanan baba hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuklu sanık Sertaç Özgizler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile taraf avukatları katıldı. Savcı, Özgizler'e müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteledi.