Emekli olan atlar Doğal Yaşam’da

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs tarihiyle İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kururu kararı ile 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal etti. Karşıyaka'da 16, Selçuk'ta 12, Dikili'de ise 2 faytonun faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarafından satın alındı. Toplam 36 at ve 16 faytonu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen atlara düzenli bakım yapılıyor.İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü vekili Fidanlıklar Koruma Şube Müdürü Tevfik Bettemir atlara çok iyi bakıldığını ifade ederek, "Bugün itibariyle Doğal Yaşam Şube Müdürlüğümüze getirilen at sayısı 36 ve güvenli bir şekilde bakım altına alındılar. Atlarımızı yonca karışımı yem ve diğer katkılı yiyeceklerle besliyoruz. Aynı zamanda tamamen temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemleri kurduk. Yaşam alanları da düzenli olarak temizleniyor" dedi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Buraya geldiğimiz zaman gördüğümüz özgürlük, atların mutluluğu bizi de mutlu etti. Çünkü bu yıllardır uğraştığımız bir mücadeleydi. Meşale İzmir'den yandı. Atların şu an üzerlerinde kırbaç yok, kendi özgür alanları var, yemeklerini yiyorlar ve dolaşıyorlar. Onları burada sağlıklı gördük, çok mutluyuz" dedi.