Göz Göz’ün gücü kalesi!

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üper Lig'de geride kalan 5 haftada 5 puan alıp 13. sırada kalan Göztepe'de hedef Gazişehir deplasmanından 3 puanla dönerek tırmanışa geçmek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda karşılaştığı Yozgatspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, ortaya koyduğu futbol ile beğeni toplarken özellikle
maça ilk on birde çıkan Batuhan, Hüseyin Bulut ve forvet oyuncusu Ege ve sonradan oyuna giren Yalçın Kayan performansıyla alkış aldı.
Hüseyin ilk golü hazırlarken, Ege ise son golü kaydederek profesyonel yaşamındaki ilk golü kaydetti.
YASİN VE EREN PARLADI
Sezona iyi başlayamayan Yasin Öztekin de kupada geri dönüş sinyalleri verirken 3 golün de asistine imza atarak teknik heyete ilk 11 için mesajını da yolladı.
Göztepe'de konuşulan bir diğer oyuncu ise Eren Derdiyok oldu. Son iki haftada takımdaki yerini kaybeden deneyimli oyuncu gol orucunu kupada bozarken şimdilik ilk 11 için umut vermedi. Ligin flaş takımı Gazişehir karşısında ise gözler ise kalecilerde olacak. Ligin 6. haftasında pazartesi günü Gaziantep'te oynanacak karşılaşmada kalecilere de büyük iş düşecek.
Göztepe'den ayrılarak 2018-19 sezonunda Gazişehir'e transfer olan Günay Güvenç, takımını Süper Lig'e taşırken bu sezon ise 5 maçta 10 gol yedi. Göztepe kalesinde ise Beto son 3 maçta kalesini gole kapatarak takımını sırtlayan isim oldu. Bu sezon sadece 4 gol yiyen Beto'nun performansı umut verirken
bu kritik maçta da iki takımın kalecilerine büyük iş düşecek.