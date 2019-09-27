Göz Göz’ün gücü kalesi!

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de geride kalan 5 haftada 5 puan alıp 13. sırada kalan Göztepe'de hedef Gazişehir deplasmanından 3 puanla dönerek tırmanışa geçmek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda karşılaştığımaça ilk on birde çıkanHüseyin ilk golü hazırlarken, Ege ise son golü kaydederek profesyonel yaşamındaki ilk golü kaydetti.Sezona iyi başlayamayan Yasin Öztekin de kupada geri dönüş sinyalleri verirkenGöztepe'de konuşulan bir diğer oyuncu ise Eren Derdiyok oldu. Son iki haftada takımdaki yerini kaybeden deneyimli oyuncu gol orucunu kupada bozarken şimdilik ilk 11 için umut vermedi. Ligin flaş takımı Gazişehir karşısında ise gözler ise kalecilerde olacak.Göztepe'den ayrılarak 2018-19 sezonunda Gazişehir'e transfer olan Günay Güvenç, takımını Süper Lig'e taşırken bu sezon ise 5 maçta 10 gol yedi. Göztepe kalesinde ise Beto son 3 maçta kalesini gole kapatarak takımını sırtlayan isim oldu.bu kritik maçta da iki takımın