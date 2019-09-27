‘Heyelan olabilir’

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bağlı Eğridere Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın yaraları yavaş yavaş sarılmaya devam ederken kentte yaşanması muhtemel heyelanlar için uyarı geldi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası'nın İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, kentte son 10 yılda 15'in üzerinde heyelan olduğunu, bunlardan bazılarının can ve mal kaybını da beraberinde getirdiğini söyledi. Kentte birçok bölgede meydana gelen heyelanların, gelecekte yeniden gerçekleşme ihtimali bulunduğunu da aktaran Murathan, "İzmir'de birçok çalışma yapılmış ama İzmir'in heyelan alanları ile ilgili çok ayrıntılı çalışmaları göremiyoruz. Bu tür çalışmaların artık yapılması gerekiyor; çünkü ciddi bir iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçte sağanak yağışların çok daha fazla olacağı yıllar bizi bekliyor. Heyelanın gerçek tetikleyicisi yağışlardır. Bu nedenle İzmir'in başka yerlerinde de bu tür risklerin olduğunu ve olacağını düşünüyoruz" dedi.İzmir'in birçok ilçesinde heyelan riski bulunduğunu kaydeden Alim Murathan, "Bayraklı, Konak, Kemalpaşa, Bayındır, Bornova, Karabağlar ve Foça'nın da içinde bulunduğu birçok ilçede bu tehlike söz konusu. Buralarda heyelan bölgeleri var. Bir de potansiyel alanlar var. Onların üzerinde de yerleşim alanları var. Doğrudan 'Şu bölge' diyemem. Çünkü bu alanları gösteren büyük ölçekte haritalar elimizde var ama daha küçük ölçekte yani ayrıntılandırılmış 1/1000 ölçekli haritalar henüz elimizde yok. Bir de bunların ciddi etüt çalışmalarının yapılması gerekiyor. İzmir'in birçok bölgesinin aslında heyelan alanı" dedi.Bir alanı riskli olarak tespit etmenin önemli olduğunu ancak bu riske karşı tedbirlerin alınması gerektiğini de aktaran Alim Murathan, "Heyelan olaylarının önceden anlaşılması ve tedbir alınması için alanların jeolojik, jeoteknik etüt çalışmaların yapılması gerekiyor. Heyelanları tetikleyen gerçek mekanizma önemli oranda yağışlar. Bir de kaçaklar. Birçok bölgede su kaçakları bu olaylara neden oluyor. Örneğin, Kadifekale. Kadifekale bölgesindeki heyelanların gerçek nedeni su kaçakları" dedi. Büyükşehir'in heyelan alanlarına yönelik çalışma yapması gerektiğine değinen Murathan, yine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yapılması gereken çeşitli çalışmalar olduğunu belirtti. İzmir'in ayrıntılı heyelan haritasını çıkarılması gerektiğini kaydeden Murathan, "Heyelan riski taşıyan tüm bölgelerde yerleşim var. Ne tür tedbirler almamız gerektiğini bir program, plan şeklinde ortaya koymamız gerekiyor" dedi.