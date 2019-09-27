Kuskus için kazanlar kaynıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sındırgı ilçesinde, sonbahar serinliğinin hissedilmesiyle kadınların "kuskus" isimli kışlık yiyeceği hazırlama telaşı başladı. Eskiden köy statüsünde olan Şahinkaya Mahallesi'ne 1914 yılında Bulgaristan'dan göç eden vatandaşların yöresel damak tatlarından kuskus, ahşap teknelerde yapılıyor. Yapımı saatlerce süren bu yiyecek, içine çırpı döşenen kazanın buharında pişirildikten sonra büyük çarşafların üzerine serilerek kurutuluyor. Mahalle sakinlerinden Hatice Gürlek, "Önce irmik ya da ince bulgur tekneye konuluyor. Üzerine de un ve su eklenerek ovma işlemine geçiliyor. Bu karışım ovaladıkça yavaş yavaş büyür, çoğalır. Büyüyünce eleriz. Bu, böyle saatlerce devam eder" dedi.