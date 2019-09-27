Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sürekli: Foça tatil köyü hizmete açılacak

Sürekli: Foça tatil köyü hizmete açılacak

Ege’nin tarımsal ihracat ürünlerinden olan kuru incirde son 30 yılın en güzel sezonunu yaşayan üreticiler, 90 bin tonla rekor rekolte bekliyor

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Sürekli: Foça tatil köyü hizmete açılacak
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, katıldığı AK Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısında önemli mesajlar verdi. Foça Belediyesi Sosyal Tesislerindeki toplantıda konuşan Sürekli, ihalesi iptal edilen Foça Tatil Köyü ile ilgili, "Teknik konular nedeniyle ihalesi iptal edildi; ama Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ da konuyu takip ediyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp burayı Foçalıların hizmetine açacağız ve istihdam yönünden Foça'ya katkımızı koyacağız" dedi. Yeni devlet hastanesini Foça'ya kazandırdıklarını hatırlatan Sürekli, "Sağlık Bakanlığımızın düşüncesi eski devlet hastanesi binasını toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezi yapmak. Bu da en kısa sürede yapılacak. Önümüzde 2023 hedefleri var. Bunlar gerçekleştirmek için çalışacağız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürekli: Foça tatil köyü hizmete açılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN