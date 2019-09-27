Sürekli: Foça tatil köyü hizmete açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, katıldığı AK Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısında önemli mesajlar verdi. Foça Belediyesi Sosyal Tesislerindeki toplantıda konuşan Sürekli, ihalesi iptal edilen Foça Tatil Köyü ile ilgili, "Teknik konular nedeniyle ihalesi iptal edildi; ama Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ da konuyu takip ediyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp burayı Foçalıların hizmetine açacağız ve istihdam yönünden Foça'ya katkımızı koyacağız" dedi. Yeni devlet hastanesini Foça'ya kazandırdıklarını hatırlatan Sürekli, "Sağlık Bakanlığımızın düşüncesi eski devlet hastanesi binasını toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezi yapmak. Bu da en kısa sürede yapılacak. Önümüzde 2023 hedefleri var. Bunlar gerçekleştirmek için çalışacağız" diye konuştu.