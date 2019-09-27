Unutulan çantayı teslim etti

BUGÜN NELER OLDU

taksici Sertan Altu'nun aracına geçen hafta Karşıyaka ilçesindeki özel hastaneden Nijeryalı 2 turist bindi. Turistler taksiden inerken çantalarını unuttu. İçinde yüklü miktarda döviz ve pasaport bulunan çantayı bulan Altu, hemen hastaneye geri döndü. Turistlerin, tedavi altındaki bir Nijeryalıyı ziyaret ettiklerini öğrendi. Önce hastaya ardından da turistlere ulaştı. Altu'nun çantalarını teslim ettiği Nijeryalılar, "Paralarımızı ve pasaportlarımızı kısa sürede geri aldık. Ne yapacağımızı bilemediğimiz anda büyük mutluluk yaşadık" dediler. 15 gün önce de ABD'li Luke Waite bindiği takside cüzdanını düşürdü. Waite, Bornova Uğur Taksi Durağı'ndaki görevlilerden yardım istedi. Amerikalı'nın cüzdanını düşürdüğü taksi tespit edildi. Koltuk arasına sıkışmış halde bulunan cüzdan, taksici Bülent Gözütok tarafından Luke Waite teslim edildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Esnafımızın da duyarlılığı sayesinde bu konuda örnek başarıya sahibiz. Hem şoför arkadaşlarımız hem de odamız çalışanları adeta dedektif gibi iz sürüyorlar" diye konuştu.