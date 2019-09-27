Yeni bir sayfa açacağız

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası 3.Tur maçında Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek adınıTakımın başında ilk kez sahaya çıkan teknik direktör Cenk Laleci, takımına övgüler yağdırdı. Laleci, rotasyon yaptıklarını ancak buna rağmen takımının performansının çok iyi olduğunu belirtip şunları söyledi:Artık gözümüzü lige çevirdik.