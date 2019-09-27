Yeni bir sayfa açacağız

ZIRAAT Türkiye Kupası 3.Tur maçında Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da yüzler gülüyor.
Takımın başında ilk kez sahaya çıkan teknik direktör Cenk Laleci, takımına övgüler yağdırdı. Laleci, rotasyon yaptıklarını ancak buna rağmen takımının performansının çok iyi olduğunu belirtip şunları söyledi: "Oyuncularımızın sahada gösterdiği karakterden dolayı çok mutluyum.
Artık gözümüzü lige çevirdik. Pazar günü taraftarımız önünde Osmanlıspor'u yenerek ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz."