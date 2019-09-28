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Akhisar’da kupa şoku

2017-18’de Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren yeşil-siyahlıların, bu sezon ’ye elenmesi taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yaşattı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Akhisar’da kupa şoku
Son dönemde Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran Akhisarspor, bu sezon 3. turdan katıldığı organizasyona Bayburt İl Özel İdare'ye penaltılarla 4-2 elendi. Bu gelişme 2017-18 sezonunda kupayı müzesine götüren, geçen sezon da Galatasaray'a finale kaybeden yeşil-siyahlılarda üzüntü ile karşılandı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "İş penaltılara kaldı ve şans faktörü lehimize değildi. Yapacak bir şey yok. Hedefimiz ligde şampiyon olup, yeniden Süper Lig'e yükselebilmek" diye konuştu. Akhisarspor, TFF 1. Lig'de yarın saat 14.00'te Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Akhisar 6. haftaya ikinci, rakibi ise 4 sırada giriyor.
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Akhisar’da kupa şoku
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