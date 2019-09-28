Altay, Adana deplasmanında

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BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de geçen hafta Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Altay bugün deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Fatih Terim Adana 5 Ocak Stadı'ndaki mücadele 19.00'da (beIN MAX2) başlayacak Karşılaşmanın hakemi ise Sarper Barış SakaEkol göz Menemenspor'da yarınki Osmanlıspor maçı öncesi forma rekâbeti üst seviyeye çıktı. Forvet hattında kupa mücadelesinde şans bulup, gol atma başarısını gösteren Ali Özgün ile ligde henüz golü bulunmayan Hüseyin Çolak arasında teknik heyet seçim yapacak. Semih'in yokluğunda son iki lig karşılaşmasında sağ bek oynayan Mehmet Boztepe'nin yeri de tehlikeye girdi. Canberk, kupa maçında savunmanın sağında iyi bir performansAltınordu'ya Okan ve Enes'ten iyi haberBu sezon üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Altınordu'ya Okan Derici ve Mehmet Enes Sığırcı'dan iyi haber geldi. İki futbolcunun takıma dönmesi kırmızı-lacivertlilere rahat bir nefes aldırdı. Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan İzmir ekibinde teknik heyet şans vermesi halinde iki oyuncuda forma giyebilecek.TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka bugün İzmir Atatürk Stadı'nda 1877 Alemdağspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayaca karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Yeşilkırmızılı ekipte çarşamba günü göreve gelen Soner Tolungüç bu mücadelede takımının başında sahadaki yerini alacak.