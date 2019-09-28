Balıkesir giresun’u gözüne kestirdi!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Pazar günü Giresunspor'u ağırlayacak olan Balıkesirspor üç puana şartlandı. Kırmızı beyazlı ekibin teknik patronu Ali Tandoğan, rakiplerinin puan cetvelinde alt sıralarında yer almasının yanıltıcı olduğunu söyledi. Genç çalıştırıcı, "Giresunspor güçlü bir takım. Kadrosundaki birçok oyuncu bu ligde şampiyonluk yaşamış, kariyerli isimler. Ancak biz de çok iyi kadro kurduk. Gerçi transferi son anda yaptığımız ve birlikte çalışmadığımız için lige dezavantajlı başlasak da iyi sonuçlar aldık. Giresunspor maçını zor da olsa kazanacağımızı düşünüyorum. Sahadan üç puanla ayrılırsak farklı hedefleri koşabiliriz" dedi.