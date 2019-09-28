Balıkesır’dekı magandalar tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

silahla korkuttukları Atakan Dayan'ı(25) döven şehir magandaları tutuklandı. Olay, Plevne Mahallesi Korsan Parkı'nda geçen pazartesi gecesi yaşanmıştı. Şüpheliler B.B. ile N.Y., "Biz buraların hamisiyiz. Burada oturamazsınız" diyerek Dayan'ın üstüne yürüdü. Dayan, "Birazdan kalkacağız" dedi. Şüpheliler, silah çekti. Dayan ve birlikte oturduğu 8 arkadaşına yönelterek "Kaçanı, hareket edeni vururuz" dedi. Ardından da Dayan'ı bayıltana kadar dövdüler ve parkın yanında bulunan dereye atmaya çalıştılar. Gözaltına alınan şüpheliler, polise "Bizi gözaltına almanızın bir anlamı yok. 53 dosyamız var. Bununla birlikte 54 olur" dedi. O anın görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı ve tepki çekti. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden hem Dayan hem de mukavemette bulunduğu polisler şikayetçi oldu. Tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edilen şehir magandaları cezaevine gönderildi.