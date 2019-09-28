Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Balıkesır’dekı magandalar tutuklandı

Balıkesır’dekı magandalar tutuklandı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Balıkesır’dekı magandalar tutuklandı
BALIKESIR'DE silahla korkuttukları Atakan Dayan'ı(25) döven şehir magandaları tutuklandı. Olay, Plevne Mahallesi Korsan Parkı'nda geçen pazartesi gecesi yaşanmıştı. Şüpheliler B.B. ile N.Y., "Biz buraların hamisiyiz. Burada oturamazsınız" diyerek Dayan'ın üstüne yürüdü. Dayan, "Birazdan kalkacağız" dedi. Şüpheliler, silah çekti. Dayan ve birlikte oturduğu 8 arkadaşına yönelterek "Kaçanı, hareket edeni vururuz" dedi. Ardından da Dayan'ı bayıltana kadar dövdüler ve parkın yanında bulunan dereye atmaya çalıştılar. Gözaltına alınan şüpheliler, polise "Bizi gözaltına almanızın bir anlamı yok. 53 dosyamız var. Bununla birlikte 54 olur" dedi. O anın görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı ve tepki çekti. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden hem Dayan hem de mukavemette bulunduğu polisler şikayetçi oldu. Tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edilen şehir magandaları cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesır’dekı magandalar tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN