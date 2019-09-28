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Dana ferdınand’ın kader ortağı morıtos oldu

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Dana ferdınand’ın kader ortağı morıtos oldu
KURBAN Bayramı'ndan bir gün önce Erzincan Üzümlü'de mezbahaya götürülürken kaçan ve 25 gün sonra 10 kilometre uzaklıktaki yaylada bulunan dana, şarkıcı Haluk Levent tarafından satın alındı. Danaya, Levent'in babasının lakabı olan 'Moritos' adı verildi. Moritos, Rize İyidere'de geçen seneki Kurban Bayramı'nda kaçıp denize giren ve bayramın son günü Trabzon Sürmene'de yüzerken bulunan boğa Ferdinand'ın bir yıldır yaşadığı İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. Haluk Levent, "Moritos, çok mücadele etmişti. Böyle bir canlının kesilmesine gönlümüz razı olmadı. Moritos ismi, rahmetli babamın lakabıydı" dedi.
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Dana ferdınand’ın kader ortağı morıtos oldu
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