Egelı denızcılerı tersane müjdesı

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesi'nde denizcilik sektörü, en büyük beklentisi olan sivil deniz araçlarının bakım ve onarım ihtiyacını karşılayacak tersaneye kavuştu. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda İzmir Tersanesi'nde gemi ve teknelere verilen kızak, havuz ve onarım imkân ve kabiliyetleri hakkında meclis üyelerine ve balıkçılara, İzmir Tersanesi Döner Sermaye Koordinatörü Yarbay Çağlar Tunçay tarafından bilgi verildi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Karşıyaka- Alaybey'de bulunan İzmir Tersanesi'nin, balıkçı gemileri ve günübirlik yolcu tekneleri başta olmak üzere tüm deniz araçlarına bakım-onarım ve çekek yeri hizmeti vermeye hazır olduğu açıklandı.İzmir Tersanesi Komutanı Dz.Kd.Albay Korkut Şen, Ege Bölgesi'nin en büyük tersanesi olarak çok daha uygun bedel karşılığında yüksek teknoloji ve kabiliyete sahip hizmet sunduklarını söyledi. Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, İzmir Limanı ile beraber Alaybey Tersanesi'nin İzmir'in vazgeçilmezlerinden olduğunu belirterek, "Dileriz tersanemiz daha da gelişir, sektörümüze daha çok hizmet eder" dedi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise "Bugüne kadar İskenderun'dan Çanakkale'ye kadar ülkemiz kıyılarında sivil gemilere bakımonarım hizmeti veren hiçbir tersane olmadığını söylüyorduk. Ancak İzmir Tersanesi'nin hizmetlerinden sonra artık İzmir'de bir tersanemiz olduğunu büyük gururla söyleyeceğiz" diye konuştu.