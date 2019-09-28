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Foça’da kadınların bıtmeyen mesaısı sergılenıyor

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Foça’da kadınların bıtmeyen mesaısı sergılenıyor
İZMIR'DE Foça Barış Kadınları Platformu 4'üncü kuruluş yılı nedeniyle Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, 'Kadın' temalı sergi açıldı. Sergi, Seçici Kurul'un temaya uygun bulduğu 15 fotoğraf sanatçısına ait 20 fotoğraftan oluştu. Fotoğraflarda, ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımı, hayvan besleme, çağdaş olanakların hala elde edilmediği ortamlarda yaşama, yayla ve göçer kültürüyle üretme, kışlık yakacak hazırlama, yemek için doğadan malzeme toplama, sığırtmaçlık yapma, büyük şehirlere göçle sığınılan yapılardaki hayat ve modern yaşamın iş dünyasından kesitlere yer verilip, kadınların, işten sonra mutlaka ikinci hatta üçüncü bir işle uğraşmak zorunda olduklarına dikkat çekildi. Sergi, 29 Eylül'e kadar 09.00- 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.
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Foça’da kadınların bıtmeyen mesaısı sergılenıyor
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