Göztepe pranga vuracak

Ligde Konyaspor'u yenip, kupada Yozgatspor'u eleyerek çıkışa geçen Göztepe, pazartesi günü Gazişehir ile Gaziantep'te oldukça zorlu bir maça çıkacak. Kupa maçında attığı golle siftah yapan Eren Derdiyok ile iki gol asistine imza atan Yasin Öztekin'in Gazişehir maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu. Teknik direktör Tamer Tuna ise rakibin forvetlerini kilitleyip, gol izni vermemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı savunma oyuncuları, Gazişehir'in hücumcularına nefes aldırmayacak.

SEZONUN İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİ İSTİYORLAR

Orta alandan Mossoro ve Soner, kanatlardan da Napoleoni ve Serdar ile Jerome'u topla buluşmayı amaçlayan genç çalıştırıcı, takımına ilk deplasman galibiyetini getirmeyi hedefliyor. Orta alanda Poko'nun cezalı durumda olması nedeniyle Tuna'nın hesapları bozuldu. Son üç maçta gol yemeyen savunmanın dengesini bozmak istemeyen Tuna, Alpaslan'ı yine stoper olarak sahaya sürüp, Poko'nun yerine Castro'yu çekmeyi planlıyor.



'BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR MAÇ'

GÖZTEPE'NIN 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan kadrosunda yer alan ve takımına tarihi zaferler yaşatan Günay Güvenç, bu kez eski takımına rakip olacak. Beşiktaş'tan geldikten sonra iki sezon sarı-kırmızılı formayı giyen 28 yaşındaki başarılı kaleci, "Göztepe'de güzel günler yaşadım. Benim için duygusal bir maç olacak. Ama ben profesyonelim ve ekmek yediğim takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi. Günay, Play- Off finallerinde Göztepe'nin Eskişehirspor, Gazişehir'in de Sakaryaspor maçlarında yaptığı penaltı kurtarışlarıyla iki takımı Süper Lig'e taşımıştı.