İzmir Büyükşehir’in 110 aracı nerede?

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında kentin sorunları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bin 717 makam aracı bulunduğunu açıkladığını anımsatan Osmanağaoğlu, "İstanbul'un neredeyse üçte biri kadar nüfusa sahip İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700'den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre, bahsi geçen araçların 110'u belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesinin tam 110 aracı kayıptır. Bununla alakalı da Tunç Soyer, bir açıklama yapmak zorundadır." ifadesini kullandı.

' BATAKLIĞA ÇEVİRİYOR'

Menderes ve Karabağlar'daki orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK'nın kınanmasını içeren teklifin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildiğini de hatırlatan Osmanağaoğlu, "PKK'ya tepki koymak Tunç Soyer'in gündeminde değildir. Onun gündeminde PKK'ya kapı açmak, alan açmak, kucak açmak vardır. Türkiye sevdalısı insanlarımıza rol yaparak oy alan, İzmir'e sözde hizmet için seçilen Tunç Soyer, bizim güzel şehrimizi bölücü terör örgütünün besleneceği bir bataklığa çevirmektedir" dedi.



AK PARTİLİ HAMZA DAĞ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

GEÇTIĞMIZ günlerde yaşanan belediyelerdeki araç polemiğinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, tartışmaya İzmir üzerinden yanıt vermişti. Dağ, sosyal medyadan açıklama yaparak, " İstanbul Büyükşehir'de araç sayıları üzerinden manipülasyon yapılıyor ve bunun üzerinden bir fotoğraf veriliyor. Nüfus olarak İstanbul'un 3'te 1'i büyüklüğünde olan İzmir'de toplu ulaşım araçları ve kiralık araçlar hariç bin 700'den fazla araç var. CHP'nin matematiğinin tuttuğunu bugüne kadar hiç görmedik, onun için şaşırmıyoruz. Bu arada araç konusunda bir yerden başlamak istiyorsanız İzmir Büyükşehir'in envanterindeki kayıp araçlardan ve İZSU'daki gereksiz araç fazlalığından başlayabilirsiniz" paylaşımında bulunmuştu.