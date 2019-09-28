İzmir’de sahte içki operasyonu

İZMIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri Bornova ilçesi Pınarbaşı semtinde bir depoda sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu sahte içki imalatı yapılan depoya baskın düzenlendi.

TUTUKLANDILAR

Yapılan aramalarda 400 şişe bandrolsüz sahte içki, plastik tanklarda 520 litre açık sahte içki, 2 adet 300 litre kapasiteli plastik tank, 450 adet şişe kapağı, 29 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 750 ml anason, 250 ml karamel, 1 litre votka aroması, 500 ml viski aroması, 15 bin adet sişe etiketi ele geçirildi. Emniyet güçlerinin ele geçirdiği sahte içkilerin imha edileceği öğrenildi. Baskında olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yalçın D. ve Nadir A., gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Yalçın D. ve Nadir A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.