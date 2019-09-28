Kirliliğe inceleme

BUGÜN NELER OLDU

Foça ilçesine bağlı Yenifoça ve Gencelli mahalleleri ile Aliağa'ya bağlı Çakmaklı Mahallesi açıklarında denizden gelen koku ve kirlilik, panik yarattı. Daha önce de bir geminin denize bıraktığı petrol atıkları nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşayan Foça'da vatandaşlar yetkililerden, kirliliğe müdahale etmelerini istedi. Teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Eylül Basdur, Yenifoça'daki bir tatil köyünün sahilinde ve Çakmaklı Mahallesi açıklarında aşırı kirlilikle karşılaştığını söyledi. Denizin üzerinin koyu şekilde akaryakıt ve sintine artıklarına benzer şeylerle dolu olduğuna dikkati çeken Basdur, "Suyun hali içler acısı. Bir gemiden basılmış ya da fabrikadan sızmış olabileceğini tahmin ediyorum. Kirlilikten dolayı bölgeyi terk edip başka bir yere gitmek zorunda kaldım" dedi. Yenifoça Forum Platformu Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz ise durumu dünden beri takip ettiklerini, Sahil Güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdiklerini kaydetti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede inceleme başlatırken, deniz üstündeki kirliliğin de temizlenmesi için çalışma yapıldı.