Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Vega RES’ten eğitim desteği

Vega RES’ten eğitim desteği

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Vega RES’ten eğitim desteği
YENILENEBILIR enerji sektöründe hizmet veren Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği staj programıyla sektörün yetişmiş insan ihtiyacına önemli katkıda bulunuyor. Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Erman Kaya, yaz döneminde toplam 15 lise ve üniversite öğrencisiyle deneyimlerini paylaşarak, hem kuramsal, hem de pratik eğitimler verdiklerini söyledi. Kaya, "Yenilenebilir enerji sektöründe ilgili bölümlerde eğitim gören ve kariyer hedeflerini de bu doğrultuda belirleyen öğrencilere önemli bilgiler aktarıyoruz. Santralde verimlilik hesabı ve bürokratik mevzuatın nasıl işlediğine kadar ayrıntılı bilgiler veriyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Vega RES’ten eğitim desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN