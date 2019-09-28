Vega RES’ten eğitim desteği

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enerji sektöründe hizmet veren Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği staj programıyla sektörün yetişmiş insan ihtiyacına önemli katkıda bulunuyor. Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Erman Kaya, yaz döneminde toplam 15 lise ve üniversite öğrencisiyle deneyimlerini paylaşarak, hem kuramsal, hem de pratik eğitimler verdiklerini söyledi. Kaya, "Yenilenebilir enerji sektöründe ilgili bölümlerde eğitim gören ve kariyer hedeflerini de bu doğrultuda belirleyen öğrencilere önemli bilgiler aktarıyoruz. Santralde verimlilik hesabı ve bürokratik mevzuatın nasıl işlediğine kadar ayrıntılı bilgiler veriyoruz" dedi.