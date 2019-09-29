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4 yaşındaki çocuk bahçede oynarken fenalaşıp öldü

Giriş Tarihi: 29.9.2019
İZMIR'DE bir askeri personelin 4 yaşındaki oğlu, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesindeki askeri lojmanlarda oturan Yarbay U.D.'nin oğlu K.D., bahçede oynarken henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Vücudunun değişik yerlerinde şişlik ve kızarıklıkların bulunduğu belirtilen K.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, çocuğun böcek ısırması, kalp krizi veya alerjik rahatsızlık sonucu fenalaşmış olabileceği tahmin ediliyor.
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4 yaşındaki çocuk bahçede oynarken fenalaşıp öldü
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