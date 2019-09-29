56 madalya alıp rekor kırdılar

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Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Yüzme Havuzu'nda 14 kulüp ve 150 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarına Fırtına Slam Okulu damgasını vurdu. Yarışların galibi ise 56 madalya ile Fırtına Slam Yüzme Okulu oldu. Kulübün antrenörlerinden Fikrican Bayram, "Fırtına Slam Yüzme Kulübü olarak hedefimiz senelerdir Türkiye şampiyonları ve milli takımlara sporcu yetiştirmek olmuştur. Bu hedefler doğrultusunda altyapı çalışmalarına büyük önem veren kulübümüz çalışmalarını haftada 5 gün sürdürüyoruz. Kulüp olarak en büyük hedefimiz ise ufak yaştaki sporcularımıza yüzme sevgisini ve disiplini aşılayarak bu sporu sevmeleridir. Ayrıca bu tarz yerel yarışlarda ise sporcularımız ileriye dönük olarak mücadele edecekleri ulusal ve uluslararası müsabakalar için tecrübe kazanıyor" dedi. 100 metre serbest ve karışıkta İzmir birincisi ve 50 metre ile 100 metre kelebekte İzmir ikincisi olan Poyraz Plana ise, "Daha küçük yaşımıza rağmen İzmir'de başarıdan başarıya koşuyoruz. Ekip olarak çok iyiyiz. Her gün düzenli antrenman yapıyoruz. İnşallah uluslararası alanda ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederiz" dedi.