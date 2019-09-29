Dogalgaz hattındaki kaçak hayatı felç etti

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesindeki 700'e yakın konutta, iddiaya göre dogalgaz tesisatını yapan yüklenici firmanın hatasından dolayı kaçak meydana geldi. Tesisattan gaz sızıntısı oldugunu tespit eden dogal gaz dagıtım sirketi Enerya, gazı keserek kaçak giderilinceye kadar gaz verilemeyecegini bildirdi. Yüklenici firma herhangi bir girisimde bulunmayınca binlerce kisi dogal gazsız kaldı. Dogal gazı olmayan 700'e yakın konutta yasayan vatandaslar, çareyi piknik tüplerinde ve sokakta yakılan ateslerde buldu. Magdur olan vatandaslar banyo suyunu ise ısıtıcılarla saglamaya çalısıyor. Magduriyetlerinin çok büyük oldugunu dile getiren mahalle sakinleri sorunun bir anca önce çözülmesini istiyor. Bunun yanında bir baska sıkıntı olusturan konu ise vatandasların gaz kaçagından habersiz olarak haftalarca dogal gazı kullanmaları oldu.

PİKNİK TÜP ÇÖZÜMÜ

786 dairenin neredeyse tamamında her seyden habersiz haftalarca adeta bombanın üzerinde oturan aileler, gaz kaçagından dogal gaz dagıtım sirketinin fark etmesiyle haberdar oldu. Dogal gaz dagıtım sirketinin denetim yapmadan önce dogal gaz verip sonrasında ise denetim yaptıgında kaçagı fark etmesi de tepkilere neden oldu. Hülya Çekiç isimli mahalle sakini, kendisi ile birlikte birçok kisinin magdur oldugunu ifade etti. Mehmet Emin Yıkım ise, "Küçük tüple isimizi görüyoruz" dedi.