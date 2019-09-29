Ev ışlerını bıraktı turbo tamır edıyor

İZMIR'DE yaşayan 46 yaşındaki Ceylan İrdem, 38 yaşına kadar ev hanımlığı yaptı. 8 yıl önce eski eşi bir pompacı dükkanı açtı ve o da dükkanda geçirdiği vakitlerde arabaların turbo parçasına merak sardı. 3,5 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk annesi kadın, cebindeki 50 lira ile sanayide dükkan açtı. Sanayide çalışan esnaf arkadaşlarının da desteğini alan İrdem, artık başarılı bir turbo ustası olarak biliniyor. Esnafın 'Turbocu Abla' olarak bildiği İrdem, "Kadınlar ümitlerini kaybetmesin. Ben ümidimi kaybettiğim anda bu işe girdim ve hayatımı toparladım. Hiçbir şeyim yoktu. 50 lira parayla girdiğim işte şimdi ekmeğimi kazanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR

Bu mesleğe gönül verdiğini belirten İrdem, "Sanayide hiç yadırganmadım. Esnaf bana 'Turbocu Abla' diyor. Firmamın adını neredeyse kimse bilmez. Sanayide 'Turbocu Abla' dendiğinde herkes dükkanı parmakla gösterir. Sanayi ortamı dışarıdan göründüğü gibi değil. Her kadın sanayiye rahatlıkla girebilir. Esnaflarla bir sorun yaşamadım ama bazı müşterilerimin ilk gördüğünde beni yadırgadığı oluyor. 'Abla sen mi yapacaksın turboyu?' diyorlar. Kaliteli hizmetten memnun kalıp bizi çevrelerine de öneriyorlar" ifadelerini kullandı.