Göztepe hedefe kilitlendi

Süper Lig ekibi Göztepe, evindeki Konyaspor galibiyetiyle sezonun ilk galibiyetini alıp, ilk golünü atarken yarın Gaziantep deplasmanında Gazişehir'i yenerek 2'de 2 ile yoluna devam etmek istiyor. Yarın saat 20.00'de Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Göztepe, seri peşinde. Geçen sezon ikinci yarıda Başakşehir ve Antalya'yı yenerek ikide iki yapan İzmir ekibi, 8 maçın ardından yine aynı şeyi yakalamak istiyor. Göztepe'nin maç öncesi 5 puanı bulunurken, Güney ekibi ise 10 puan topladı. İzmir temsilcisi son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde Denizlispor, Ç.Rizespor ve Konyaspor ile kupada da Yozgatspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 4 gol atıp ligde ilk üç puanını aldı ve kupada ise tur atladı.

YIKIM EKİBİ MOSSORO-SONER

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımdaki eksikliklerden dolayı son kararını vermiş durumda. Orta alanda Poko'nun cezalı olması nedeniyle kadroda ufak bir değişime gidecek ve son iki maça stoper olarak çıkan Alpaslan, Poko'nun yerine ön libero olarak görev yapacak. Alpaslan'dan boşalan yere ise Wallace Reis monte edilecek. Tuna, Gazişehir deplasmanında ileri uçta yine Jerome'a şans verecek. Sarı-kırmızılılar rakibini Mossoro ve Soner'den gelecek ortalarla rakip defansı dağıtıp rakibinin oyununu bozmak istiyor.