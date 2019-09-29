Lebip Timor: Soğuk duş

SAHA ve seyirci avantajı ile maça hızlı ve coşkulu başlayan taraf Yukatel Denizlispor idi. Konuk Kasımpaşa da bu tempoya ayak uydurunca, zevkli, kaliteli ve bol pozisyonlu bir maç çıktı karşımıza. Denizlispor'un bulduğu ve "Bu da kaçar mı" denilen pozisyonlarına, Kasımpaşa da 2 çok net pozisyonla cevap veriyor, böylece keyfine doyum olmayan bir maç oynanıyordu. Rodallega'nın golcülüğüne ve klasına yakışmayan iki çok net pozisyonu ıskalaması,
Kasımpaşa defansının çizgiden çıkardığı mutlak bir gol fırsatı Denizlispor'un hücum zenginliğini ve kazanma arzusunu yansıtsa da, Kasımpaşa da Veysel ve Mustafa Pektemek ile bulduğu net pozisyonlarla ev sahibi tribünlerinin yüreklerini ağızlarına getiriyorlardı. Golcülerin sönük kaldığı ama her iki takım kalecisinin de yıldızlaştığı bir ilk yarı geride kalmış, ikinci yarı için nefesler tutulmuştu adeta. Nitekim ikinci yarının ilk 5 dakikası geçilirken, her iki kale önlerinde kaçan pozisyonlar saç baş yolduruyor ama "Bu maç golsüz bitmez'' sinyalleri de veriyordu.
57.dakikada Sacko'yu dışarı alıp Olcay'ı sahaya süren Yücel hocanın dokunuşu ile gözle görülür bir Denizli üstünlüğü de başlamıştı. Kasımpaşa sanki "Atamayana atarlar" sözünü bir kez daha doğruluyordu. Denizlispor yediği golün şokunu yaşarken, Kasımpaşa 1-0 öne geçmenin avantajı ile yüklenmeye devam etti. Savunma güvenliğini bırakmış bir ev sahibi karşısında, farkı kaçıran taraf olarak kayıtlara geçiyordu İstanbul'un paşası. Doğruyu söylemek gerekirse, yediği gole kadar oynadığı futbolun ve girdiği pozisyonların karşılığını alamamanın hayal kırıklığı yaşanıyordu Denizlispor takımında ve tribünlerinde.
Yazı aratmayan yakıcı bir sıcakta, adeta "Soğuk duş'' altında kalmış gibiydiler. Ancak, 1-0 geriye düştükten sonra yenilgiyi kabullenmiş bir görüntü vermeleri de ilk 60 dakikalık oyun ve pozisyon zenginliklerini tekzip eder gibiydi. Öyle ki, sahada '' paşa paşa '' oynayan bir Kasımpaşa vardı.